Kar Taneleri Eşliğinde Dalgalanan Dev Türk Bayrağı - Samsun

Samsun-Ankara karayolu 45. kilometresi Kavak yakınlarında yol kenarında bulunan ve Türkiye'de gönderi çekili en büyük Türk bayrağı, etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. İş adamı Mehmet Şahin tarafından 2011 yılında yaptırılan direk boyu 117 metre yüksekliğe 2 bin metrekare büyüklüğe ve 450 kilo ağırlığa sahip Alpaka kumaşı Türk Bayrağı gökyüzündeki kar taneleriyle adeta dans etti.

Kaynak: AA