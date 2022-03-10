Kar taneleri birbirine değer mi? Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla devam etti. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbulluları beyaz bir örtüyle karşılardı. Vatandaşlar yağan kar yağışını izlerken Kar taneleri birbirine değer mi? Kar taneleri birbirine neden değmez? merak etti. İşte yanıtı...

KAR TANELERİ BİRBİRİNE DEĞER Mİ?

Kar taneleri yağarken birbirlerine değer ve hatta büyük bir kar topu olarak yağabilmeleri dahi mümkündür. Kar tanesi, yeterli bir boyuta ulaşan tek bir buz kristalidir. Başka kar taneleriyle birleşebilir ve daha sonra Dünya atmosferine kar olarak yağar. Kar tanelerinin boyutu, şekli ve yoğunluğu oluştuğu sıcaklıkla ilişkilidir. Bir tek kar tanesi içinde yüzlerce ve hatta binlerce kar kristali bulunabilir. Kar, 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda daha küçük, 0 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda ise daha büyük boyutta yere ulaşır. Karın rengi, kristallerinin güneş ışığını tamamen yansıtmasından dolayı beyazdır. Atmosferde kirleticiler bulunuyorsa kar kirleticiler rengine; sarı veya kırmızıya dönüşebilir. Hava kütlelerinin sıcaklık ve mutlak nem oranlarına göre kar taneleri çeşitli şekillerde düşer.

Genellikle iri olan kar taneleri yere düşünce veya daha yere düşmeden erir. Çok nemli ve kararsız hava kütlelerinde, dikey hareketler kuvvetli olduğunda bulgura benzeyen yuvarlak kar taneleri meydana gelir. Birleşmiş kar kristallerinden oluşan bu taneler hafif olduğundan yere düşünce zıplarlar. Bireysel kristaller kendilerine özgüdür. Bazı basit tabaka kristaller, yüksek kalitede mikroskoplarla bakıldığında, birbirine tam olarak benzer görünebilirler. Fakat çok karmaşık yapıdaki kar kristalleri söz konusu olduğunda hiçbir zaman iki tanesi birbirine tam olarak benzemez.

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