Kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı

Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki Ziyarettepe geçidinde kuvvetli rüzgarla ortaya çıkar kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı

SİVAS - Malatya-Kayseri Karayolu üzerindeki Ziyarettepe geçidinde kuvvetli rüzgarla ortaya çıkar kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesinde kar sürgününe neden oldu. Malatya-Kayseri karayolunun ilçe sınırları içerisinde kalan Ziyarettepe geçidinde kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı. Sürgününün etkisi ile yolda kar birikintileri olurken görüş mesafesi kısaldı. Bir sürücü bu anları cep telefon ile kaydetti.

Kaynak: İHA