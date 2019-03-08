Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar sürgünü köylülere zor anlar yaşattı.

Soğuk havanın etkili olduğu İmranlı'da rüzgarla ortaya çıkar kar sürgünü köylülere zor anlar yaşatıyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılmezra köyünde ortaya çıkan kar sürgünü nedeniyle köylüler ayakta durmakta güçlük çekti. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Öte yandan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas'ta 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA