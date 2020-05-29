Kar sularıyla debisi artan Başkent Şelalesi ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kar sularıyla debisi artan Başkent Şelalesi ilgi çekiyor

Kar sularıyla debisi artan Başkent Şelalesi ilgi çekiyor Ağrı'nın merkeze bağlı Başkent Köyü'nde bulunan ve kar sularıyla beslenen Başkent Şelalesi görenlerin ilgisini çekiyor.

29.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:23

Kar sularıyla debisi artan Başkent Şelalesi ilgi çekiyor

AĞRI - Ağrı'nın merkeze bağlı Başkent Köyü'nde bulunan ve kar sularıyla beslenen Başkent Şelalesi görenlerin ilgisini çekiyor.

Başkent Köyü'nde bulunan Başkent Şelalesi karların erimesiyle birlikte coştu. Şelalenin metrelerce yükseklikten akan suyunun sesi ve yeşile bürünmüş çevresi yoldan geçen vatandaşları kendisine hayran bırakıyor. Başkent Şelalesi'nin alt kısmında bulunan derede balık tutma şansı da bulan vatandaşlar, şehrin sessizliğinden kaçmak ve doğa ile iç içe olmak için Başkent Köyü'ne gelerek manzaranın tadını çıkarıyor.

Kar sularıyla debisi artan Başkent Şelalesi ilgi çekiyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Haber
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor
Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Ergin Ataman Nihat Özdemir Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Silah Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Kar sularıyla debisi artan Başkent Şelalesi ilgi çekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 12:24:00. #1.15#
title