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Düzce, Güncel

Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara görenleri hayran bıraktı.

19.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:18
Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara görenleri hayran bıraktı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında Düzce dağları beyaz örtü ile kaplandı. Düzceli doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir'in çektiği fotoğraflarda doğanın tüm renkleri bir karede toplandı. Şehir merkezinden çekilen fotoğraflarda beyaz örtü ile kaplanan Düzce dağlarının yeşil ile buluşması dikkat çekti. Havanın açılması ile mavi renklerinin de hakim olduğu fotoğraflar görenleri hayran bıraktı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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