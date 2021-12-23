Kar sonrası, Kemerburgaz Ormanları'nda masalsı görüntüler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar sonrası, Kemerburgaz Ormanları'nda masalsı görüntüler

Kar sonrası, Kemerburgaz Ormanları'nda masalsı görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kent genelinde 2 gündür yağan kar yağışı sonrasında Kemerburgaz Ormanları'nda oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) - Kent genelinde 2 gündür yağan kar yağışı sonrasında Kemerburgaz Ormanları'nda oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Yapılan uyarıların ve soğuk havanın ardından 2 gün boyunca akşam saatlerinde İstanbul'da birçok noktada kar yağışı etkisini gösterdi. Kar sonrası Kemerburgaz Ormanları'nda da kartpostallık görüntüler oluştu. Ağaçlar üstleri kar tutarken insan ayağının değmediği yollarda da masalsı görüntülere sahne oldu. Yağış sonrası oluşan görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/İHA)

Kar sonrası, Kemerburgaz Ormanları'nda masalsı görüntüler

Kar sonrası, Kemerburgaz Ormanları'nda masalsı görüntüler

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

 İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI - 2

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI - 2

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title