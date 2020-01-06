Kar, Simav'da güzel manzaralar oluştu

06.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:11

Kütahya'nın Simav ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası, kent merkezindeki Hisar ve Karşıyaka seyir terasında eşsiz manzaralar oluştu. İlçe merkezinde Belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları devam ediyor.



Alına bilgiye göre kar yağışı sonrası, ilçeye bağlı 25 köy yolunda Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı 5 ekip tarafından çalışmaların sürdüğü Kestel köyü dışında tüm taşımalı eğitim gören okullarda normal eğitime devam edildiği, ancak öğlen saatlerinden itibaren tedbir amaçlı uzak köylerin öğrencilerinin gönderildiği belirtildi. Yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aşan kar kalınlığı, ilçe merkezini de beyaza bürüdü ve kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA