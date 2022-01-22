Kar sevincini traktörü ile 'Drift' yaparak yaşadı - Haberler
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Kar sevincini traktörü ile 'Drift' yaparak yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Haberler | Kültür Sanat

- Kar sevincini traktörü ile 'Drift' yaparak yaşadı Hatay'lı çiftçi yaşadığı kuraklığın ardından kar yağışını traktörü ile 'Drift' yaparak kutladı.

HATAY (İHA) - - Kar sevincini traktörü ile 'Drift' yaparak yaşadı

HATAY - Hatay'lı çiftçi yaşadığı kuraklığın ardından kar yağışını traktörü ile 'Drift' yaparak kutladı. O anlar ise saniye saniye görüntüledi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Çağlar Çardak adlı çiftçi kar yağışı sonrası kullandığı traktörü ile Amanos dağlarında bulunan karlı kaplı Üçkoz yaylasına çıkarak kullandığı traktörü ile beyaza bürünen karlı yolda drift yaptı.

O, anları cep telefonu ile görüntüleyen çiftçi Çağlar Çardak; "bir üretici çiftçi olarak yaşanan kuraklığın ardından kar yağışının bolluk bereket getireceğini düşünerek sevincini böyle yaşamak istedim" diye belirtti.

Kar sevincini traktörü ile 'Drift' yaparak yaşadı

Kar sevincini traktörü ile 'Drift' yaparak yaşadı

Kar sevincini traktörü ile 'Drift' yaparak yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Son Dakika Haberleri

Çiftçi, Hatay, kar, Kültür Sanat, Haber

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