Kar Sevincini Sokakta Mikrofonla Haykırdı
Edirne'de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta karaoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı.
Edirne'de yılın ilk yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke mikrofonu alarak kendini Saraçlar Caddesi'ne attı.
" KAR NASIL YAĞIYOR GÖRÜYORSUNUZ"
Vatandaş kendini mikrofonu ile cep telefonuna kaydederek, " Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz" diye konuştu.
"BURASI TRAKYA"
Aynı görüntüye giren bir başka vatandaş da, "Görüyorsunuz burası Trakya" diyerek eğlenceli bir video kaydedildi.
YORUMLAR (11)
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Lütfen ankarayada gel kar heryer mikrop belki sen yağınca mikroplar ölür.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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düne kadar beyaz kabus başlığı atan medyanın umarız aklı başına gelmiştir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gòrüyorsunuz memleket sıgırdan gecilmiyor anlatmaya gerek yok OCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aha karmı geldi kapıkuleyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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yürü be koçum seni kim tutar...Cevap Yaz Yayından Kaldır