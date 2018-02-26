Kar Sevincini Sokakta Mikrofonla Haykırdı

Edirne'de yılın ilk yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke mikrofonu alarak kendini Saraçlar Caddesi'ne attı.

" KAR NASIL YAĞIYOR GÖRÜYORSUNUZ"

Vatandaş kendini mikrofonu ile cep telefonuna kaydederek, " Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz" diye konuştu.

"BURASI TRAKYA"

Aynı görüntüye giren bir başka vatandaş da, "Görüyorsunuz burası Trakya" diyerek eğlenceli bir video kaydedildi.