Kar sevinci sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu

Trakya'da devam eden yoğun kar, uzun süredir kara hasret vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etmelerine neden oldu.

Trakya'da devam eden yoğun kar, uzun süredir kara hasret vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etmelerine neden oldu.

Özellikle Edirne'de karın keyfini çocuklar aileleriyle dışarıda oynayarak çıkardı. Dün akşamdan bu yana kentte kar yoğun şekilde devam ediyor.

Kar ve tipinin özellikle ulaşımda zorluklar yaşattığı kentte, sokağa çıkma kısıtlaması kar sevincini yaşayanlar tarafından kısmen de olsa ihlal edildi.

Aileleriyle parklara ve sokağa çıkan onlarca çocuk kızakla kaydı, kar topu oynadı.

Bayırdan kızakla kaydılar

Arkadaşlarıyla kızakla kayan İpek Naz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışına çok sevindiğini belirterek, "Uzun süredir böyle kar yağmıyordu o yüzden çok sevinçliyiz. Arkadaşlarımızla beraber sitenin bahçesine çıktık orada oynadık. Ondan sonra buradaki bayırı gördük arkadaşlarımla kızakla kayıyorum." diye konuştu.

Babasıyla sokakta oynayan Masal Yavaş ise dün akşamdan beri kar yağışını camdan izlediğini anlattı.

Kar yağışına çok sevindiğini belirten Yavaş, "Babamla sabahtan beri dışarıdayız. Kar topu oynadık, kartopu savaşı yaptık, kızakla kaydık. Çok özlemişim, kar yağışının hep devam etmesini istiyorum." dedi.

"Kısıtlama unutuldu"

Masal Yavaş'ın babası Hüseyin Yavaş da kızının kar sevincinden uyumadığını anlattı.

Yoğun şekilde kar yağışının sürdüğünü dile getiren Yavaş, "Kendimiz kızak yaptık onunla kaydı kızım. Kardan adam yaptık. Aslında bugün kısıtlama biraz unutuldu gibi kar sevincinden." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci