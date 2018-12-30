Kar Sevinci

Kar yağışının ardından gece saatlerinde beyaza bürünen Burdur'da vatandaşlar, karın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Kent merkezinde ve Cumhuriyet Meydanı'nda park ve bahçelere akın eden vatandaşlar ve üniversite öğrencileri kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar doyasıya fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyet Parkı'nda uzun saatler kar topu savaşı yapan üniversite öğrencileri yaklaşık 3 yıl aradan sonra kent merkezinde yoğun kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan bazı vatandaşlar yaptıkları kardan adama nargile içirerek bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinden Erkan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'da ilk defa kar gördüğünü belirterek, "Arkadaşlarımla kar topu oynuyoruz, eğlenceli güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Antalyalı Esra Çağlar da uzun süredir ilk defa bu kadar çok kara şahit olduğunu ifade ederek, bunun keyfini çıkardıklarını söyledi.

Öğrenci Salih Yel de "Aydınlıyım, 21 yıldır ilk defa kar görüyorum, muazzam bir şey, Allah'ıma şükürler olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA