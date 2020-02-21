"Kar savaşçıları"nın Ilgaz ve Küre dağlarında kar mücadelesi

21.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:50

Ilgaz ve Küre gibi önemli dağların yer aldığı Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 aydır sürdürdükleri karla mücadele çalışmalarının sonuna geldi.

Karla mücadele çalışmasına geçen yıl aralık ayında başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını 132 iş makinesiyle yürütüyor.

Sabah erken saatlerde yola çıkıp akşam geç saatlere kadar kapanan yolları açmak için mücadele eden ekiplere zaman zaman kar üzerinde yolunu açtıkları köylerdeki vatandaşlar da yemek ikramında bulunuyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, Küre Dağları'nda yol açma çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek, personele çekme helva ikramında bulundu.

Karahasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı ve Küre Dağları'nın büyük bölümünü sınırlarında barındıran Kastamonu'nun büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun köy sayısı ve yol ağı uzunluğu açısından Türkiye'deki ilk üç ilden biri olduğuna işaret eden Karahasan, "Bizim iki önemli kriterimiz var. Birincisi 24 saat içinde kapalı tüm köy yollarımızı açmak. İkincisi de kar esaretini kar bereketine dönüştürmek. Eskiden köyün yolunun kapanması da açılması da büyük olay oluyordu. Şimdi en geç 24 saat içinde tüm köy yollarını açıyoruz." dedi.

Büyük bir makine parkları bulunduğunu belirten Karahasan, "Bulunduğumuz Küre Dağları bölgesinde 1,5 metreye yakın kar var. 150'ye yakın yetişmiş profesyonel ekibimiz 2 aydır kar mücadelesinde." ifadesini kullandı.

Karahasan, köy yollarının açılması sırasında buluşma anları yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizi köy girişlerinde önce köpekler karşılıyor. Ardından köye geldiğimizde vatandaşlarla buluşuyoruz. Onların gözlerindeki parıltı hem gururumuz hem de mutluluğumuz oluyor. Gönül istiyor ki kimse zor durumda kalmasın ama bir hastayı kurtarmak, onun yolunu açmak, hastaneye yetişmesini sağlamak bizim için mutluluk verici."

"Hasta, doğum yapan biri ya da cenaze olduğunda zamanın önemi olmaz"

Rotatif kar püskürtme makinesi operatörü Hilmi Türeyen de 27 yıldır Özel İdarede çalıştığını belirterek, "Sabah 8'de işbaşı yaparız. Gece geç saatlere kadar köy yollarında kar mücadelesi yapıyoruz. Hasta, doğum yapan biri ya da cenaze olduğunda zamanın önemi olmaz. 24 saat çalışarak yolları açıp gidecekleri yere ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Greyder operatörü Mehmet Dabanali de bu yıl kar mücadele çalışmalarının yoğun geçtiğini vurgulayarak, bir günde 10 köyün yolunu açtığı zamanlar olduğunu anlattı.

İhsangazi ilçesine bağlı Kayapınar Köyü Muhtarı Satılmış Nalbat da köylerinin Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunduğuna işaret ederek, "Bu nedenle köyümüze çok kar düşüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yerler var. Özel İdare ekiplerimiz hızlı şekilde gelerek yollarımızı açtı. Bu sene köyümüzün yolları 5 kez açıldı." dedi.

Kaynak: AA