Kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri kamerada - Haberler
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Kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Haberler | Güncel

Kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri kamerada Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri gülümsettirdi.

BİTLİS (İHA) - Kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri kamerada

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri gülümsettirdi.

İHA muhabirleri, Tatvan - Hizan ilçeleri arasında bulunan karla kaplı yaylada dolaşan köpeğin sevimli ve şaşkın hallerini drone ile havadan görüntüledi. Bir süre karda koşturan sevimli köpek, ara ara mola verip yaylanın karla bütünleşen manzarasında objektiflere yansıdı. Karda koşarken İHA objektiflerine bir birinden güzel görüntüler sunan sevimli köpek, bir ara fark ettiği dronu yakalamaya çalışması da görüntülere yansıdı.

Öte yandan; karla bütünleşen kentteki yaylalar ve menderesler ise adeta kendine hayran bırakan görüntüler oluşturdu.

Kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri kamerada

Kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri kamerada

Kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri kamerada

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