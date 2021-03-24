Kar Pazaryeri'ni etkisi altına aldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesini, dün geceden beri aralıkla süren kar yağışı etkisi altına aldı.

Pazaryeri ilçe merkezinde ve köylerinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi geçti. Pazaryeri ilçesi ve köylerinde kapalı yol bulunmazken, ekipler yolların kapanmaması için kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı