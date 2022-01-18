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Kar Payı Avansı Dağıtımı "iki ay" olarak değiştirildi

Kar Payı Avansı Dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kar Payı Avansı Dağıtımı'nda yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kar Payı Avansı Dağıtımı'nda yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, Kar Payı Avansı Dağıtımı'ndan yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 'bir ay' ibaresi 'iki ay' olarak değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, Gazete, kar, Ekonomi, Haber

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