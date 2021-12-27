KASTAMONU - Kar paletli ambulans ile şeker hastasına ulaşmak için seferber oldular - Haberler
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KASTAMONU - Kar paletli ambulans ile şeker hastasına ulaşmak için seferber oldular

AA - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yolu karla kapalı köydeki şeker hastası için 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri seferber oldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yolu karla kapalı köydeki şeker hastası için 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri seferber oldu.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Kerpiçlik köyündeki şeker hastasının rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı Şenpazar ilçesinde bulunan paletli kar ambulansıyla sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekipler, karlı yolları aşmak için büyük çaba sarf etti.

Azdavay ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan köye 7 kilometre kala ilerlemekte güçlük çeken ekiplere, köyden traktörleriyle gelen vatandaşlar destek verdi.

Traktörlerle açılan izi takip eden ambulans 5 saatlik bir yolculuğun ardından hastaya ulaştı.

Paletli ambulansa alınan hasta, yolun açık olduğu noktada bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU - Kar paletli ambulans ile şeker hastasına ulaşmak için seferber oldular

KASTAMONU - Kar paletli ambulans ile şeker hastasına ulaşmak için seferber oldular

KASTAMONU - Kar paletli ambulans ile şeker hastasına ulaşmak için seferber oldular

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AA - Son Dakika Haberleri

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