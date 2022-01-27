KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ - Haberler
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KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

ERZURUM'da sömestr tatiliyle birlikte aileleriyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen çocuklar, kayıp eğlenirken, kent merkezi ve kırsalda ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da sömestr tatiliyle birlikte aileleriyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen çocuklar, kayıp eğlenirken, kent merkezi ve kırsalda ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde bin 159 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Paladöken Kayak Merkezi yoğun ilgi gördü. Aileleriyle birlikte tatil için kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Palandöken'e gelen çocuklar, karın keyfini çıkardı, kayak, snowboard ya da kızakla kaydı.

Erzurum Ovası'nda ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 159 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kent merkezinde ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf etti.

Palandöken'de tatil yapan Tuğcan Özcan, "Erzurum'da İstanbul'a geldik. Tatil harika geçiyor. Kar ve tesisler çok güzel. Ekipler çok iyi çalışıyor ve tesisler süper. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Özcan ayrıca, Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın, 'Hadi gel Erzurum'a gel' türküsünü söyledi.

KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

KAR, PALANDÖKEN'DE EĞLENCEYE, KENT MERKEZİ VE KIRSALDA ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kayak Merkezi, Erzurum, Tatil, kar, Güncel, Haber

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