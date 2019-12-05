Kar Nevşehir'e çok yakıştı
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Kar Nevşehir'e çok yakıştı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının ardından beyaza bürünen Nevşehir'de, kar ile birlikte parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

05.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:06
Kar Nevşehir'e çok yakıştı

'yi etkisi altına alan kar yağışının ardından beyaza bürünen 'de, kar ile birlikte parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.


Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışının ardından kent adeta beyaza bürünürken, bu anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar ise fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti. Nevşehir il merkezinde bulunan Gülbahçe Parkı'nın yanı sıra tarihi Kurşunlu Camii ve kentin çeşitli yerlerinde kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Park, bulvar ve refüjlere dikilen çiçekler ise eşine az rastlanan güzellikleri ortaya çıkardı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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