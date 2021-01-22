Kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

BARTIN'da, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde rahatsızlanan Sevgi Tutmuş (53), UMKE ekipleri tarafından paletli ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

Kent merkezinde 80 santime ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde daha da etkili oldu. Kentte 290 köyün çoğunda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Köylerdeki hastalara UMKE ekipleri ulaştı. Yoğun kar yağışının olduğu Ulus ilçesi ve merkeze bağlı Arıt köylerinde 112 Acil ve UMKE ekipleri yolları açık olmayan köylerdeki hastalara ulaşmak için büyük çaba harcadı.

Söğütlü köyünde yaşayan Sevgi Tutmuş dün gece rahatsızlanınca 112 Acil'den yardım istedi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köye UMKE, paletli ambulansla ulaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki köye yaklaşık 3 saatte ulaşan UMKE, kas rahatsızlığı bulunan Tutmuş'u alarak Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tutmuş tedaviye alındı.

Yoğun kar yağışın nedeniyle Bartın Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE, 4 gün boyunca 50 hastaya ulaşarak, hastanelere sevk etti.

- Bartın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR