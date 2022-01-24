Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi Kastamonu ve Sinop'tan İstanbul'a istikametine seyir halindeyken yolların kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Karabük'te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu öğrenci yurduna yerleştirildi.

KASTAMONU (İHA) - Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

KARABÜK - Kastamonu ve Sinop'tan İstanbul'a istikametine seyir halindeyken yolların kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Karabük'te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu öğrenci yurduna yerleştirildi.

Karabük-Eskipazar karayolunun yoğun kar yağışı dolayısıyla İstanbul ve Ankara istikametine gidecek olan araçlara kapatıldığı duyurulmuştu. Kastamonu ve Sinop'tan bu iki il istikametine seyir halindeyken Karabük'te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İkinci bir duyuruya kadar ulaşımın durmasının ardından yolcular Soğuksu Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.

Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Karabük, Sinop, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title