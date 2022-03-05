KAR NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI - Haberler

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KAR NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİİRT'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda, minibüste mahsur kalan 10 öğretmen ve sürücü, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ŞİRVAN, SİİRT (DHA) - SİİRT'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda, minibüste mahsur kalan 10 öğretmen ve sürücü, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köyüne gitmek üzere yola çıkan, içerisinde 10 öğretmenin bulunduğu minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kısa sürede yolu açarak, öğretmenlerin güvenli bir şekilde köylerine ulaşmalarını sağladı.

Pervari ve Şirvan ilçeleri kırsalında yoğun kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerin aralıksız çalıştığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Öğretmenlerimizin, kardan ötürü yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz harekete geçerek, güvenli bir şekilde köylerine ulaşmalarını sağlamıştır. Karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. (DHA)

KAR NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI

KAR NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI

KAR NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI

KAR NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN ÖĞRETMENLER KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Öğretmen, Minibüs, Şirvan, kar, Güncel, Haberler

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