Kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci servis aracı kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bölgeye gelen Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yolun ulaşıma açılmasının ardından öğrenciler evlerine götürüldü.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bulunan Dağmarmara bölgesine bağlı Dağyeniköy, Kuşlar, Hacıisalar, Dağören, Karaköy, Kabaçınar ve Yunusdere gibi kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle öğleden sonra yoğun kar yağışını nedeniyle Baktırlı ve Karaoluk mahallelerinde yol açma ve kar küreme çalışması yaptı. Çıkrıkçı Kazimet Aybars İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören yaklaşık 30 öğrenciyi taşıyan okul servisi, Sivrice-Baktırlı yolunda karın etkisini artırması ile mahsur kaldı. Yol, kısa sürede bölgeye ulaşan Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kentimizin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz Sivrice, Karaoluk ve Baktırlı mahallelerimizde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğrenci servisi ekiplerimizce kurtarıldı. Oluşabilecek olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Olası bir acil durumda belediyemizin WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz" dedi.