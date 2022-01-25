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Kar nedeniyle yolda kaldılar, kavgaya tutuştular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar nedeniyle yolda kaldılar, kavgaya tutuştular Küçükçekmece'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu.

Kar nedeniyle yolda kaldılar, kavgaya tutuştular

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre görüntüler Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda kaydedildi. Kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kar nedeniyle yolda kaldılar, kavgaya tutuştular

Kar nedeniyle yolda kaldılar, kavgaya tutuştular

Kar nedeniyle yolda kaldılar, kavgaya tutuştular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Küçükçekmece, kar, 3. Sayfa, Haber

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