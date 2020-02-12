Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı
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Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

12.02.2020 00:21 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:22
Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı

'ın ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 5 dereceyi bulduğu ilçede kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar ve buzlanma nedeniyle Yayladağı-Görentaş yolunda 6-7 araç yolda kaldı.

Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezine getirildi.

Yolda kalan araçların çekilmesi ve yolun tuzlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı
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