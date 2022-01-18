Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay yetişti - Haberler
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Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay yetişti

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Türk Kızılay ekipleri, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde kar nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikram etti.

BOLU (AA) - Türk Kızılay ekipleri, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde kar nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikram etti.

Ekipler, bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'na çıkamayan ve zincir takmak için yolda durmak zorunda kalan sürücülere çay, bisküvi, çorba, meyve suyu ve su ikramında bulundu.

Öte yandan, Kaynaşlı-Bolu Dağı arasında bekletilen ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerince kontrollü şekilde yola çıkarılıyor.

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay yetişti

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay yetişti

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay yetişti

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay yetişti

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Kızılay, Bolu, Türk, kar, Güncel, Haber

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