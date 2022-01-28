Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı - Haberler
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Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Olcay Düzgün - Güncel
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Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı

KAYSERİ'de kar nedeniyle yayladaki evlerinde mahsur kalan 4 kişilik Sapmaz ailesi, ekiplerin çalışmasıyla 36 saatte kurtarıldı.

KAYSERİ'de kar nedeniyle yayladaki evlerinde mahsur kalan 4 kişilik Sapmaz ailesi, ekiplerin çalışmasıyla 36 saatte kurtarıldı.

Olay, Yahyalı ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yaylacılık yapan Adem Sapmaz, eşi ve 2 çocuğuyla kar nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu mahallede belediye ekiplerinin desteğiyle yolların açılması için çalışma yapıldı. Ekipler, yiyecekleri bitmek üzere olan aileye 36 saat sonra ulaştı. Paletli kar ambulansıyla alınan aile, tedbir amacıyla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile, 36 saatte kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Yahyalı, kar, Güncel, Haber

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