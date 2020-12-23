Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
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Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

23.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:47

Hakkari ve ilçelerinde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hakkari ve ilçelerinde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde 22 köy ve 52 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışması yaptı.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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