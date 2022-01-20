Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı - Haberler
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Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzurum'un Tekman ilçesinde ki mezrada kar nedeniyle ulaşıma kapanmasından dolayı 2 çocuk ve bir kadın hasta karla mücadele ekipleri kurtararak ambulansa yetiştirdi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde ki mezrada kar nedeniyle ulaşıma kapanmasından dolayı 2 çocuk ve bir kadın hasta karla mücadele ekipleri kurtararak ambulansa yetiştirdi.

Tekman ilçesine bağlı Koçyayla Oymataş mezrasında kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde hastalanan 2 çocuk ve bir kadın ihbarı gelmesine üzerine mezraya ambulans sevk edildi. Kapanan yollardan dolayı ambulansın gidemediği mezrada hastalar Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hastaların ambulansa ulaştırılmasının ardından Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine getirilerek müşahede altına alındılar. - ERZURUM

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Erzurum, kar, Yerel, Haber

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