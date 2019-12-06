Kar nedeniyle ulaşılamayan hastanın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

06.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:35

Malatya'da kırsal mahallede yaşayan Kamber Sezer rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapalı olduğu için hastanın imdadına Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.



Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol ve asfalt ekipleri, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Beydağı Mahallesi Balıkdere Küme Evleri mezrasında rahatsızlanan 65 yaşındaki akciğer hastası Kamber Sezer'in imdadına yetişti. Belediye ekipleri, sağlık ekiplerinin hastaya bir an önce ulaşması için kapalı yolu açtı. Zor koşullardaki 2 saatlik çalışmanın ardından hastaya ulaşıldı. İlk müdahalesi evde yapılan hasta daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kar yağışının etkili olduğu ilçede yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, Battalgazi Belediyesi ekipleri 24 saat mesai ile yolları açık tutmaya çalışıyor. Özellikle hasta ihbarları ile ilgili yolların yanı sıra okul yollarının açılmasına öncelik verilen çalışmalarda ekipler zorlu koşullara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA