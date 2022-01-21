Kar nedeniyle Sabiha Gökçen'deki uçuşlara yüzde 25 azaltma kararı - Haberler
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Kar nedeniyle Sabiha Gökçen'deki uçuşlara yüzde 25 azaltma kararı

Kar nedeniyle Sabiha Gökçen'deki uçuşlara yüzde 25 azaltma kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltılması kararı alındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltılması kararı alındı.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda etkisini daha da arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda kapasite azaltımına gidildi.

"Yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır"

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 22 Ocak 2022 tarihinde yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Sabiha Gökçen, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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