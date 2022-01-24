Kar nedeniyle mahsur kalan kalp hastası için ekipler seferber oldu

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşadığı köyün yolu kapanınca evinde mahsur kalan kalp ve diyabet hastası Fatma Coşkun (74), İl Özel İdaresi ile jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşadığı köyün yolu kapanınca evinde mahsur kalan kalp ve diyabet hastası Fatma Coşkun (74), İl Özel İdaresi ile jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Arıcaklı köyü ve birçok köyün yolu kapandı. Ekipler, yol açma çalışmasını sürdürürken, Arıcaklı köyü İbişler mevkisinde yaşayan kronik kalp ve diyabet hastası Fatma Coşkun, rahatsızlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan Fatma Coşkun ve yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Coşkun'un yardımına İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yetişti. Coşkun'un evine gelen ekipler, kendisini Bahçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.