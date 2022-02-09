Mahsur kalan hasta için hava ambulansı köye indi

BORÇKA, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Uğur köyünde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Berk, evinin önünde buzlanma nedeniyle düşerek kalçasını kırdı. Köyde bulunan sağlık ocağında ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın, daha iyi bir ortamda tedavisi yapılması için ambulans helikopter talep edildi.

Köy yolu kar nedeniyle kapalı olurken sabah saatlerinde 81 yaşındaki yaşlı adam için, Trabzon'dan gönderilen ambulans helikopterle, karla kaplı köye iniş yaptı. Sağlık ekipleri ve Jandarma eşliğinde ambulansa konulan yaşlı adam tedavisi yapılmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı.