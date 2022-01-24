Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasını ilçeye Kızılay ekibi ulaştırdı - Haberler
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Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasını ilçeye Kızılay ekibi ulaştırdı

Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasını ilçeye Kızılay ekibi ulaştırdı
AA / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde diyaliz hastası, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine Kızılay ekibi tarafından ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde diyaliz hastası, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine Kızılay ekibi tarafından ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle Mimir mevkisinde yaşayan 61 yaşındaki diyaliz hastası Hüsniye Küçükköse'nin ailesi, Türk Kızılay Bozkurt Şube Başkanı Erol Nugay'ı arayarak ilçe merkezindeki diyaliz merkezine gitmeleri gerektiğini belirtti.

Kızılaya ait arazi aracıyla mahalleye ulaşan ekip, Küçükköse'yi evinden alıp ilçe merkezindeki diyaliz merkezine götürdü.

Nugay, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında hastalara yardım ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasını ilçeye Kızılay ekibi ulaştırdı

AA / Ümit Yorulmaz - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Kızılay, Bozkurt, kar, Güncel, Haber

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