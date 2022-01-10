Bingöl'de karda mahsur kalan 6 kişi donmak üzereyken kurtarıldı - Haberler
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Bingöl'de karda mahsur kalan 6 kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Bingöl'de karda mahsur kalan 6 kişi donmak üzereyken kurtarıldı
AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişi donmak üzereyken jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişi donmak üzereyken jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Kayasırtı Mezrası yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle 2 otomobildeki 6 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, donmak üzere olan 6 kişiyi kurtardı.

Bingöl'de karda mahsur kalan 6 kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Bingöl'de karda mahsur kalan 6 kişi donmak üzereyken kurtarıldı

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AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri

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