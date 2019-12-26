Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı
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Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

NİĞDE'de, dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

26.12.2019 21:11 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:11
Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

NİĞDE'de, dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, ekiplerince kurtarıldı.

ilçesi Yeniköye bağlı Dede mevki dağlık arazisinde özel firmaya ait GSM baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 kişi, yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.


Kaynak: DHA
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