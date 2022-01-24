Kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadın hastaneye ulaştırıldı

Osmaniye'de kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan yaşlı kadının hastaneye ulaşması, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla sağlandı.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan yaşlı kadının hastaneye ulaşması, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla sağlandı.

Bahçe ilçesine bağlı Arıcaklı köyünün İbişler mevkisinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Coşkun'un rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti.

Yolun kardan dolayı ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye jandarma ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi.

Ekipler saatler süren çalışma ile evine ulaştığı Coşkun'u Bahçe Devlet Hastanesine götürdü.