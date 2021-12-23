ZONGULDAK - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 4 saatte ulaşıldı - Haberler
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ZONGULDAK - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 4 saatte ulaşıldı

AA - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımı kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımı kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Esenköy Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Halil Ardıç (69), nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servisini aradı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) haber verildi.

İş makinesi yardımıyla açılan yoldan arazi aracıyla köye girebilen UMKE ve sağlık ekipleri, yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra Ardıç'ın evine ulaşabildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ardıç, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı.

Ardıç, daha sonra Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ZONGULDAK - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 4 saatte ulaşıldı

ZONGULDAK - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 4 saatte ulaşıldı

ZONGULDAK - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 4 saatte ulaşıldı

ZONGULDAK - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 4 saatte ulaşıldı

ZONGULDAK - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 4 saatte ulaşıldı

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