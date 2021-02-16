Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı
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Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı

16.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:50
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan ve ateşlenen 55 günlük Eymen Mert ile hamile Nuray Kendir, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan ve ateşlenen 55 günlük Eymen Mert ile hamile Nuray Kendir, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Kuzluk köyünde ateşlenen 55 günlük Eymen Mert ile Hamitli köyünde yaşayan hamile Nuray Kendir, yollarının kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yer yer bir metreye ulaşan köy yollarında güçlükle ilerleyen ekipler, hasta vatandaşlara ulaşmayı başardı. Paletli araçlarla alınan vatandaşlar, burada ilk kontrolleri yapıldıktan sonra ilçeye getirilerek İnebolu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan bebek ve hamile kadın kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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