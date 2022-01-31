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Kar nedeniyle köy yolu kapandı, ekipler yaşlı hasta için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar nedeniyle köy yolu kapandı, ekipler yaşlı hasta için harekete geçti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ekipler kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hastaya ulaşmak için seferber oldu.

YILDIZELİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ekipler kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hastaya ulaşmak için seferber oldu.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken onlarca köy yolu araç ulaşımına kapandı. Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde yaşayan 85 yaşındaki H.C. rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı yaşayan yaşlı kadının ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle devreye İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri girdi. Ekipler iş makinalarıyla yolu açarken ambulans ulaşıma açılan yolda ilerleyerek hastaya ulaştı. Yaşlı kadın tedavi altına alındı. - SİVAS

Kar nedeniyle köy yolu kapandı, ekipler yaşlı hasta için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yıldızeli, Tragger, Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

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