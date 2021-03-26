Kar nedeniyle kayan kamyonet su kanalına düştü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde aşırı kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde aşırı kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü.

Kaza, İhsaniye ilçesi Ablak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E., yönetimindeki 26 VN 352 plakalı kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.D., isimli şahıs yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı