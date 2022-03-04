Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ilçeye bağlı on köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde tipiye dönüştü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı on köy yolu ulaşıma kapandı.

Tipiden dolayı öğrenciler okullarına gitmekten zorluk çekti. Bazı köy öğrencileri ise ulaşımdan dolayı okullara gelemediler.

Kapan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı. Karayolları ekipleri Erzurum- Bingöl karayolunun Herdo mevkiinde hazır bekletilirken, Özel idare ekipleri ise kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.