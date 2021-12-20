MANİSA (İHA) - Kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yer alan ve kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Alaşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yolları kapandı. Durum üzerine harekete geçen Alaşehir Belediyesine bağlı ekipler iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı. Uzun mesai harcayan ekipler yolu ulaşıma açtı.

Düğün üstü yolların kapandığını ancak Alaşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede yollarını açarak düğüne yetişebildiklerini söyleyen Dağhacıyusuf Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kurul, "Yollarımız kapalıydı hem de düğünümüz de vardı. Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür ediyorum. Hem yollarımızı açtırdı hem de düğünümüzü yetiştirdi" dedi.

Ekipler olası kar yağışı durumuna karşı teyakkuzda beklemeye devam ediyor.