Kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden aralıksız çalışarak kapanan köy yollarını açıyor.

SİVAS - Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden aralıksız çalışarak kapanan köy yollarını açıyor.

Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar 32 adet greyder, 19 adet yükleyici, 10 adet dozer, 9 adet kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 119 araç ve 213 personel ile yürütüyor. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veriliyor. Ekipler birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor. Öte yandan ekipler Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Sivas arasında da yoğun bir mesai yapıyor. Kayak sevenlerin yollarda sıkıntı yaşamaması için mobil ekipler sürekli tuzlama yaparak yoğun kış şartlarında vatandaşların tesislere daha rahat ulaşmasını sağlıyor.

Yeniboğazkesen köy muhtarı Hasan Uslu,köy yollarında yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Her zaman olduğu gibi Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için büyük özveri gösteriyor. Bizleri mağdur durumda bırakmıyor. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, ulaşımın daha rahat ve kolay yapılabilmesi için hizmetlerini sürdürüyor. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen Sivas İl Özel İdaresinin fedakar çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA