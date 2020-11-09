Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
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Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

09.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:20

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İlçede, 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları'nın bulunduğu bölgede etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı yüksek kesimlerde, üs bölgesinin yolunun kapanması üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova şantiye şefliği ekipleri çalışma başlattı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki bölgeye hareket eden ekipler, üs bölgesine giden yolda biriken karları temizleyerek trafiğe açtı.

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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