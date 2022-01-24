Kar nedeniyle kapanan mezrada bebek için istenen yardımları kaymakamlık karşıladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada bebek için gerekli olan malzemeleri Kaymakamlık karşıladı.

BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada bebek için gerekli olan malzemeleri Kaymakamlık karşıladı.

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Altınuşağı köyü Doğanlar mezrasına ulaşım sağlanamayınca Muhtar İzzet Altunkaya durumu Kaymakamlığa bildirdi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın katılımıyla, Baskil Kaymakamlığı Özel İdare Şefiğine bağlı ekipler yürüttüğü çalışma ile kapalı mezra yolunu ulaşıma açtı.

Yeni doğan Berfin bebeğin ihtiyacı olan malzemeler ailesine ulaştırıldı.

Berfin bebeğin ailesini ziyaret eden Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Özel İdare ekiplerinin kapanan yolları gece gündüz çalışarak açtığını söyledi.

Berfin bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için Doğanlar mezrasının yolunun açıldığını dile getiren Yılmaz, "Vatandaşın mutluluğu ve duaları bize yetiyor." dedi.