Kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Çavuştepe bölgesinde etkili olan kar İş makinesinin karla kaplı yolda ilerlemesi Karla kaplı yolların temizlenmesi İş makinesinin çalışması İl Özel İdaresi yetkilisi Mustafa Yaşlık'ın konuşması Köy sakini Felemez Kotan'ın konuşması MUŞ - Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve...

MUŞ (AA) - Çavuştepe bölgesinde etkili olan kar

İş makinesinin karla kaplı yolda ilerlemesi

Karla kaplı yolların temizlenmesi

İş makinesinin çalışması

İl Özel İdaresi yetkilisi Mustafa Yaşlık'ın konuşması

Köy sakini Felemez Kotan'ın konuşması MUŞ - Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 31 yerleşim yerinin ulaşımının sağlandığı yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla trafiğe açıldı.

Kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title