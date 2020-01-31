Kar nedeniyle kapanan Bolu Dağı trafiğe açıldı
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Kar nedeniyle kapanan Bolu Dağı trafiğe açıldı

DÜZCE(İHA) – Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı trafik ekipleri ve karayolları ekiplerinin yoğun çalışması ile yeniden trafiğe açıldı.

31.01.2020 01:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 01:51
Kar nedeniyle kapanan Bolu Dağı trafiğe açıldı

DÜZCE(İHA) – Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Dağı trafik ekipleri ve karayolları ekiplerinin yoğun çalışması ile yeniden trafiğe açıldı.


Akşam saatlerinden itibaren Bolu Dağını etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşanmıştı. Kar yağışını artması ile birlikte yolda biriken kar nedeniyle ise saat 19.00'dan sonra yolda kamyon ve tırların kalması nedeniyle Bolu Dağı şeridi tamamen trafiğe kapanmış, Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler ise Kaynaşlı gişelerden TEM Otoyoluna yönlendirilmişti.


Karayolları ve trafik ekiplerinin yoğun çalışması ile yolda biriken karlar temizlendi. Ardından yolda kalan tır ve kamyonlar yoldan çekildi ve araç trafiğine kapatılan Bolu Dağı Ankara şeridi yeniden trafiğe açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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