Kar nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.
DİYARBAKIR (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl- Diyarbakır kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kapanan yolda ekipler, kar küreme aracıyla yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmalar sonucu Bingöl-Diyarbakır kara yolu araç trafiğine açıldı.
Ekiplerin bölgede yol tuzlama ve genişletme çalışmaları sürüyor.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri