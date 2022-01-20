Kar nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kar nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

DİYARBAKIR (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl- Diyarbakır kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kapanan yolda ekipler, kar küreme aracıyla yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu Bingöl-Diyarbakır kara yolu araç trafiğine açıldı.

Ekiplerin bölgede yol tuzlama ve genişletme çalışmaları sürüyor.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, kar, Güncel, Haber

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