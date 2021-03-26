Kar nedeniyle kapanan Beydağ-Nazilli kara yolu, yapılan çalışma ile açıldı
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Kar nedeniyle kapanan Beydağ-Nazilli kara yolu, yapılan çalışma ile açıldı

Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
Kar nedeniyle kapanan Beydağ-Nazilli kara yolu, yapılan çalışma ile açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Beydağ-Nazilli kara yolu, yapılan çalışma ile trafiğe açıldı.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Beydağ-Nazilli kara yolu, yapılan çalışma ile trafiğe açıldı.

Yolun kapanmasının ardından jandarma ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma ile yolda trafik akışı yeniden başladı.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Jandarma ekiplerimiz yolda kalan vatandaşlarımıza ve kurtarma ekiplerine canla başla yardıma koşmuştur. Bu esnada hayvanları da unutmayan jandarma personeli, hayvanların aç kalmamaları için araziye kuru mama, ekmek gibi malzemeleri bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, İzmir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam ettiğini de vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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